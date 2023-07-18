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BİM, ŞOK, A101 yağ fiyatlarına indirim dampingi yaptı! İşte en ucuz yağ bu markette

Vatandaşlar için son dönemde peş peşe gelen zamların etkisiyle fiyatlar oldukça yükselmiş durumda.

BİM, ŞOK, A101 yağ fiyatlarına indirim dampingi yaptı! İşte en ucuz yağ bu markette
Yayın Tarihi : 2023-07-18 16:32

İşte en ucuz yağ bu markette! BİM, ŞOK, A101 yağ fiyatlarına indirim dampingi yaptı- Vatandaşlar için son dönemde peş peşe gelen zamların etkisiyle fiyatlar oldukça yükselmiş durumda. Bu durum özellikle yağ gibi temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında büyük bir artışa neden olmuştur. Ayçiçek yağı, vatandaşların market alışverişinde en pahalı ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle, vatandaşlar en ucuz Ayçiçek yağını bulabilmek için market zincirleri arasında fiyat karşılaştırması yapmaktadır. Gecce.com.tr olarak marketler arasında yapılan fiyat karşılaştırmasına göre en uygun Ayçiçek yağı fiyatları aşağıda belirtilmiştir:

BİM Ayçiçek Yağı Fiyatları:

  • Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre: 181 TL
  • Yudum Ayçiçek Yağı 2 litre: 92 TL
  • Sole Ayçiçek Yağı 5 litre: 165 TL
  • Orkide Ayçiçek Yağı 5 litre: 207 TL
  • Sole Ayçiçek Yağı 2 litre: 89 TL
  • Sole Ayçiçek Yağı 1 litre: 42 TL
  • Abalı Ayçiçek Yağı 5 litre: 195 TL
  • Abalı Ayçiçek Yağı 2 litre: 85 TL
  • Biryağ Ayçiçek Yağı 2 litre: 81 TL
  • Sırım Riviera Zeytinyağı 2 litre: 180 TL
  • Sırım Riviera Zeytinyağı 1 litre: 95 TL
  • Sırım Natürel Sızma Zeytinyağı 1 litre: 110 TL
  • Sunar Mısır Yağı 2 litre: 90 TL

ŞOK Ayçiçek Yağı Fiyatları:

  • Evin Ayçiçek Yağı 1 litre: 35,50 TL
  • Evin Ayçiçek Yağı 2 litre: 66,50 TL
  • Evin Ayçiçek Yağı 5 litre: 139,50 TL
  • Evin Mısır Yağı 5 litre: 139,95 TL
  • Safya Ayçiçek Yağı 1 litre: 34 TL
  • Safya Ayçiçek Yağı 2 litre: 72 TL
  • Safya Ayçiçek Yağı 5 litre: 140 TL
  • Lio Riviera Zeytinyağı 1 litre: 93 TL
  • Lio Riviera Zeytinyağı 2 litre: 180 TL
  • Lio Naturel Sızma Zeytinyağı 1 litre: 99,50 TL
  • Lio Sızma Zeytinyağı 2 litre: 143,90 TL
  • Komili Riviera Zeytinyağı 1 litre: 180 TL
  • Komili Naturel Yumuşak Zeytinyağı 1 litre: 111,90 TL

Bu veriler ışığında, vatandaşlar ihtiyaçlarına en uygun fiyatı sunan marketi tercih edebilirler. Ancak fiyatlar zamanla değişebileceği için taze bilgilere ulaşmak için marketlerin güncel fiyatlarına bakmak önemlidir.

Vatandaşlar fiyatların yükselmesi ve alım güçlerinin azalması nedeniyle Ayçiçek yağı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde en uygun fiyatı aramaktadır. Bu noktada, BİM ve ŞOK gibi market zincirlerindeki fiyat karşılaştırmaları vatandaşlara yardımcı olabilir. Ancak, fiyatların sürekli değişebildiğini göz önünde bulundurarak güncel verilere ulaşmak önemlidir.

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