BİM, ŞOK, A101 yağ fiyatlarına indirim dampingi yaptı! İşte en ucuz yağ bu markette

İşte en ucuz yağ bu markette! BİM, ŞOK, A101 yağ fiyatlarına indirim dampingi yaptı- Vatandaşlar için son dönemde peş peşe gelen zamların etkisiyle fiyatlar oldukça yükselmiş durumda. Bu durum özellikle yağ gibi temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında büyük bir artışa neden olmuştur. Ayçiçek yağı, vatandaşların market alışverişinde en pahalı ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle, vatandaşlar en ucuz Ayçiçek yağını bulabilmek için market zincirleri arasında fiyat karşılaştırması yapmaktadır. Gecce.com.tr olarak marketler arasında yapılan fiyat karşılaştırmasına göre en uygun Ayçiçek yağı fiyatları aşağıda belirtilmiştir:

BİM Ayçiçek Yağı Fiyatları:

Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre: 181 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 litre: 92 TL

Sole Ayçiçek Yağı 5 litre: 165 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 litre: 207 TL

Sole Ayçiçek Yağı 2 litre: 89 TL

Sole Ayçiçek Yağı 1 litre: 42 TL

Abalı Ayçiçek Yağı 5 litre: 195 TL

Abalı Ayçiçek Yağı 2 litre: 85 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 litre: 81 TL

Sırım Riviera Zeytinyağı 2 litre: 180 TL

Sırım Riviera Zeytinyağı 1 litre: 95 TL

Sırım Natürel Sızma Zeytinyağı 1 litre: 110 TL

Sunar Mısır Yağı 2 litre: 90 TL

ŞOK Ayçiçek Yağı Fiyatları:

Evin Ayçiçek Yağı 1 litre: 35,50 TL

Evin Ayçiçek Yağı 2 litre: 66,50 TL

Evin Ayçiçek Yağı 5 litre: 139,50 TL

Evin Mısır Yağı 5 litre: 139,95 TL

Safya Ayçiçek Yağı 1 litre: 34 TL

Safya Ayçiçek Yağı 2 litre: 72 TL

Safya Ayçiçek Yağı 5 litre: 140 TL

Lio Riviera Zeytinyağı 1 litre: 93 TL

Lio Riviera Zeytinyağı 2 litre: 180 TL

Lio Naturel Sızma Zeytinyağı 1 litre: 99,50 TL

Lio Sızma Zeytinyağı 2 litre: 143,90 TL

Komili Riviera Zeytinyağı 1 litre: 180 TL

Komili Naturel Yumuşak Zeytinyağı 1 litre: 111,90 TL

Bu veriler ışığında, vatandaşlar ihtiyaçlarına en uygun fiyatı sunan marketi tercih edebilirler. Ancak fiyatlar zamanla değişebileceği için taze bilgilere ulaşmak için marketlerin güncel fiyatlarına bakmak önemlidir.

Vatandaşlar fiyatların yükselmesi ve alım güçlerinin azalması nedeniyle Ayçiçek yağı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde en uygun fiyatı aramaktadır. Bu noktada, BİM ve ŞOK gibi market zincirlerindeki fiyat karşılaştırmaları vatandaşlara yardımcı olabilir. Ancak, fiyatların sürekli değişebildiğini göz önünde bulundurarak güncel verilere ulaşmak önemlidir.