BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: 13-16 Ağustos 2024 Detayları

BİM, 13-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında raflarına yeni ve çeşitli ürünler ekliyor. Bu hafta, BİM’de dikkat çeken ürünler arasında teknoloji, ev eşyaları, gıda ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor. İşte BİM’in bu hafta sunacağı aktüel ürünler ve fiyatları:

BİM Aktüel 13 Ağustos 2024 Kataloğu

Sek 5 kg Yarım Yağlı Yoğurt : 149 TL

: 149 TL İçim 3 kg %3 Yağlı Yoğurt : 109 TL

: 109 TL İçim 2000 g Sandviç ve Tost Peyniri : 395 TL

: 395 TL Sümeli 400 gr Kelle & Göbek Kaşar Peyniri : 99 TL

: 99 TL Polonoz 500 g Sucuk Dana Fermente : 189 TL

: 189 TL Namet Pişmiş Dana Izgara Köfte : 79 TL

: 79 TL Sek 150 g Kekikli-Zeytinli Taze Peynir : 34,50 TL

: 34,50 TL Sek Tereyağı 400 g : 129 TL

: 129 TL Feast İnce Çıtır Patates: 89 TL

Kişisel bakım ürünleri:

Golden Rose Renkli Nemlendirici : 189 TL

: 189 TL Mara Jel Glitter : 45 TL

: 45 TL Mara Duş Jeli : 45 TL

: 45 TL Eros Erkek Atlet : 99 TL

: 99 TL Eros Erkek Boxer : 179 TL

: 179 TL Comfort Family Çocuk Patik Çorap : 47,50 TL

: 47,50 TL Angie Vücut Losyonu: 59,50 TL

BİM Aktüel 14 Ağustos 2024 Kataloğu

Ev ve araç ürünleri:

4 Metre Çekme Karavan : 279.000 TL

: 279.000 TL NorthPasicific Trambolin : 2.990 TL

: 2.990 TL Corby M1 Deniz Scooter : 18.990 TL

: 18.990 TL Corby CS50 Elektrikli Çocuk Scooter : 5.990 TL

: 5.990 TL Polosmart Cam Temizleme Robotu: 5.990 TL

Beyaz eşyalar:

Keysmart Nofrost Buzdolabı : 19.975 TL

: 19.975 TL Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi : 9.750 TL

: 9.750 TL Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi: 8.975 TL

Tiny house:

Verandalı 8500 Flat Tiny House: 599.000 TL

BİM Aktüel 16 Ağustos 2024 Kataloğu

Elektronik ve teknoloji ürünleri:

Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV : 8.990 TL

Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone : 2.975 TL

Range Mini Saç Kurutma Makinesi : 399 TL

Geske Yüz Temizleme Fırçası : 2.675 TL

Range Erkek Vücut Bakım Seti : 499 TL

Motorist Motosiklet GPS Takip Cihazı : 3.975 TL

Polosmart TWS Kulaklık : 299 TL

Polosmart Powerbank : 279 TL

Polosmart Wireless Mouse : 99 TL

Polosmart Işıklı Tripod : 99 TL

Polosmart Duvar Şarjı: 149 TL

Giyim ve ev eşyaları:

Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört : 279 TL

: 279 TL Casilda Home Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü : 319 TL

: 319 TL İkili Havlu Set : 59 TL

: 59 TL Elbise : 159 TL

: 159 TL Şeffaf Sütyen Düzenleyici : 42,50 TL

: 42,50 TL Uçar Oyuncak İş Araçları: 99 TL

Mutfak ve temizlik ürünleri:

Glass in Love 4'lü Cam Pasta Tabağı : 149 TL

: 149 TL Glass in Love 3'lü Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi : 79 TL

: 79 TL Vip Ahmet 700 ml Üçgen Uçlu Saklama Kabı : 49 TL

: 49 TL Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler : 16,90 TL

: 16,90 TL Mutfak Gereçleri : 44,50 TL

: 44,50 TL Casilda Home Kelebek Kurutmalık : 429 TL

: 429 TL Toz Alma Aparatı : 59 TL

: 59 TL Ayakkabı Yıkama Filesi : 27,50 TL

: 27,50 TL Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası: 50 TL

Bu hafta BİM'de sunulan ürünler, geniş bir ürün yelpazesine sahip ve çeşitli ihtiyaçları karşılayacak seçenekler sunuyor. Online satış imkanlarını da değerlendirmek, istediğiniz ürünlere kolayca ulaşmanızı sağlayabilir.