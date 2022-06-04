Billur Kalkavan'dan yeni haber var!

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Tedavi sürecinde olan Kalkavan, Hamdi Alkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından sessizliğini bozdu.

44 kiloya düşen ve hastanede gözetim altında tutulan oyuncu, sosyal medya hesabından "Hastaneyim salıdan beri. Kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım az da olsa. 3. kemodan sonra hiç sıkıntı çekmedim, bulantı falan yok, hafif halsizlik o kadar. Hayatımda hiç bu kadar tembellik yapmamıştım iyi geldi valla. Her gün daha iyiye gidiyorum, keyfim yerinde, ilginize alakanıza tekrar teşekkürler iyileşmemdeki en büyük etken çünkü. Herkesi seviyorum, hiçbir şeye kızmıyorum, kabulde ve akıştayım. Böylesi daha kolaymış."