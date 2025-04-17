Beyin sağlığı için 7 etkili öneri!

Bu etkenler genel olarak; Günümüzde travmalar, genetik faktörler, aşırı alkol tüketimi, sigara kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite ve sağlıksız beslenme gibi kötü yaşam tarzı ile gösteri oranları kapsıyor. Özellikle hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi iletim, beyindeki diğer damarlarda önemli riskler oluşur. Beyin hastalıkları denildiğinde toplumun akla gelen ilk şey ise genellikle düşüş tabloları oluyor. Acıbadem Kartal Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

7'den 70'e her yaşta görülüyor!

Toplum tarafından genellikle ileri yaş hastalığı olarak düşünüldüğünde beyin hastalıkları 7'den 70'e kadar daha da gelişiyor. Doç. Epilepsi, beyin tümörleri, beyin travmaları, multipl skleroz, amyotrofik lateral skleroz (ALS), genetik iletim gibi iletim ise tüm yaş gruplarında ortaya çıkabilmektedir.”

Erken tanımlama seçenekleri artırılıyor!

Erken teşhis ve beyin hastalıklarının gidişatını olumlu yönde etkileyerek tedaviyi artırıyor ve komplikasyon riskini azaltıyor. Bu nedenle, düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek ve beyinde oluşana işaretler tutulabilmekte, zaman kaybından hekime başvuruk yaşamsal önem taşınmaktadır. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

Bu özelliklerde asla zaman kaybetmeyin!

Beyin hastalıklarının özellikleri, türüne ve ciddiyetine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Bayri, yaygın olarak görülen sinyalleri özetlerken, “Bu parçacık, beyin hastalıklarının tanısında kritik sistemlere sahiptir ve zaman kaybından uzman bir doktora başvurulmasını gerektirir” diyor.

Özellikle sabahları daha şiddetli olan baş ağrıları

Yemeklerle ilişkileriz ve akışı

Bulanık görme, çift görme veya görme kaybı gibi görme sorunları

Yürürken denge kaybı veya sakarlık gibi denge ile koordinasyon bozuklukları

Bayılma, kasılmalar ve kısa süreli hafıza kayıpları gibi tablalar ile seyreden epileptik nöbetler

Hafıza kaybı, dikkat eksikliği veya kişilik değişiklikleri gibi şifalı bitkiler

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN 7 ETKİLİ ÖNERİ!

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Yaşar Bayri, "Yaşam yayınladığınızda bazı kurallara dikkat ederek beyin sağlığınızı çoğaltabilir ve yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Unutmayın, sağlıklı bir beyin, sağlıklı bir yaşam temel taşlarından biridir" diyor. Doç. Yaşar Bayri, beyin sağlığınızı desteklemek için takip edilmesi gereken bazı temel noktaları şöyle sıralıyor:

Akdeniz tipi beslenin!

Beyin sağlığınızı korumak için Akdeniz tipi beslenmeye özen gösterin. Bu diyet; zeytinyağı, taze sebze ve meyveler, tam tahıllar, balık ile kuruyemişler gibi besinleri içerir. Beyin fonksiyonlarını desteklemek için özellikle omega-3 yağ asitlerini, antioksidanları ve B vitaminlerini içeren besinleri sofranızdan eksik etmeyin.

Düzenli egzersiz yapıldı

Beyin gelişiminiz için düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak çok önemlidir. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde aerobik egzersiz (yürüyüş, koşu, yavaş tempoda bisiklet sürüşü gibi) beynin beyninin yenilenmesine yardımcı oluyor ve sistematik olarak sürdürülebiliyor.

Yeterli süre uyumaya özen gösterme

Beyin sağlığı için uyku süresi ve kalitesi açısından kritik bir bilgiye sahip. Uyku, beyin hücrelerinin onarılmasına ve hafıza kusurlarının azalmasına yardımcı olur. Günde 7-9 saat uyumaya ve yatak odasında cep telefonu ile elektronik cihaz bulundurmamaya dikkat edin.

Zihinsel sağlığınızı destekleyin

Kronik stres kaygı, endişe ve huzursuzluk gibi gelişmelerin artması nedeniyle anksiyete bozukluklarına zemin hazırlıyor ve uyku koşullarında bozulma, beyin sağlığında bozulmalar meydana geliyor. Meditasyon, yoga veya derin nefes alma teknikleri gibi stres yönetimi teknikleri ile zihinsel sağlığınızı destekleyin.

Yeni bir dil öğrenin, müzik aleti çalındı

Beyin sağlığınızın korunmasında zihinsel aktivitelerin önemi taşınır. Bulmaca çözme, kitap okuma, yeni bir dil öğrenmek veya müzik aleti çalmak gibi aktiviteler, beyin fonksiyonlarını geliştiriyor.

Sigarayı bırakın, alkolü kısıtlayın

Sigara ve alkol beyin hasarına zarar verebiliyor, tıbbi gerilemeyi hızlandırabiliyor. Sigarayı içiyorsanız hemen bırakın, alkol tüketimini kısıtlayın.

Arkadaşlarınızın zamanını geçirin

Sosyal kesintiler oluşur ve aktif bir sosyal yaşam sürer, zihinsel sağlığımızı korur. Bu sayede, arkadaşların hayatta kalması ve topluluk etkinliklerine katılması gibi sosyal aktiviteler beyin sağlığınızı olumlu yönde güçlendirmektedir.