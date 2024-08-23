Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama! İşte son görüntüsü...

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti. Peker Açıkalın doktoruyla kamera karşısına geçerek sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama! İşte son görüntüsü...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-08-2024 15:32

61 yaşındaki ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddiaları, hayranlarını endişelendirmişti. Çıkan haberlerin ardından Açıkalın, doktoruyla birlikte kamera karşısına geçerek sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Hayranlarını rahatlatan Açıkalın, "Sağlık durumum iyi, herhangi bir sorun yok. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyin" diyerek spekülasyonlara son noktayı koydu. Açıkalın'ın doktoru da oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğunu ve tedbir amaçlı kontrollerin devam ettiğini belirtti.

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