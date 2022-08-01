Beşiktaş’ın eski yıldızı Manuel Fernandes gazeteciye saldırdı

İran ekibi Sepahan’a transfer olan ve bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Manuel Fernandes, takımıyla kamp için geldiği Türkiye’de olay çıkardı.

Kuruçeşme’de yanında beş kadınla bir mekandan çıkarken Beyaz TV muhabiri Mustafa Ağdağ ile karşılaşan 36 yaşındaki futbolcu, menajerinin gazeteciye saldırması üzerine kendisi de Ağdağ'ı yumrukladı.

Saldırıya uğrayan Ağdağ, durumu hemen polise bildirdi.

AĞDAĞ ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıda bulunan Fernandes ve beraberindekiler olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye giden Ağdağ, darp raporu aldı. Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan Ağdağ’ın gözünde ve kolundaki darp izleri dikkat çekti.

Beşiktaş’ta 2011-2014 yılları arasında forma giyen Manuel Fernandes, 2020-2022 yılları arasında ise Kayserispor’da top koşturmuştu.