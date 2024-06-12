BEŞİKTAŞ KALECİSİNİ BULDU! Altay Bayındır Beşiktaş'a Geliyor! 3 YILLIK Anlaşma Sağlandı! 

Milli kaleci Altay Bayındır'ın yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılma kararı, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. İngiliz devinden ayrılmayı planlayan genç kaleci, yeni bir kulüpte forma giymek için hazırlıklarını sürdürüyor. Son gelen haberlere göre, Türk futbolunun köklü ekiplerinden Beşiktaş ile Altay arasında önemli bir gelişme yaşandı. Peki, Altay Bayındır gerçekten Beşiktaş'a mı geçiyor? İşte, detaylar...

Manchester United Macerası

Altay Bayındır, kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladıktan sonra, 2019 yılında Süper Lig'in önemli takımlarından Alanyaspor'a transfer oldu. Başarılı performansıyla dikkat çeken genç kaleci, 2021 yılında Premier League ekibi Manchester United'a transfer oldu. Ancak, İngiltere macerası beklediği gibi gitmeyen Altay, daha fazla forma şansı bulabilmek ve milli takım kariyerini sürdürebilmek adına yeni bir adım atmaya karar verdi.

Beşiktaş'a Transfer İddiaları

Son günlerde futbol dünyasını meşgul eden iddialara göre, Altay Bayındır'ın Beşiktaş'a transferi gündemde. Siyah-beyazlıların, genç kaleciyle 3 yıllık bir sözleşme imzalamak için harekete geçtiği konuşuluyor. Kulüp yönetiminin, transfer için 5 milyon euro bonservis bedeli ve 3 milyon euro bonuslar içeren bir teklif hazırladığı belirtiliyor. Peki, Altay Bayındır bu teklife ne cevap verecek?

Altay Bayındır'ın Kararı

Altay Bayındır'ın Beşiktaş'a transferi konusundaki kararı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Genç kalecinin, milli takım kariyerini göz önünde bulundurarak bu kararı verdiği söyleniyor. Beşiktaş'ın Avrupa arenasında başarılarıyla tanınan bir kulüp olması, Altay için önemli bir faktör olabilir. Ancak, Manchester United'dan ayrılma kararı veren Altay'ın son kararı ne olacak, hep birlikte göreceğiz.

Beşiktaş'ın Planları

Beşiktaş yönetimi, Altay Bayındır'ı kadrolarına katmak için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, genç ve yetenekli kaleciyi takıma kazandırarak gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturma hedefinde oldukları konuşuluyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Beşiktaş'ın savunma hattı önemli bir güç kazanacak gibi görünüyor.