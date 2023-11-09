Beşiktaş Bodo Glimt maçı canlı izle şifresiz EXXEN canlı maç izle bedava link

Beşiktaş, Avrupa arenasında galibiyetle tanışmak için Bodo Glimt ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Siyah beyazlıların, son dönemdeki düşüşüne rağmen, bu maçla birlikte çıkışa geçmesi bekleniyor. EXXEN canlı izle şifresiz Beşiktaş Bodo Glimt maçı canlı izle bedava Beşiktaş Bodo Glimt canlı izle Selçuk Sports Justin tv CBC Sport Taraftarium24 İnat TV Youtube Twitter canlı maç izle kaçak Beşiktaş Bodo Glimt maçı kesintisiz izle link bilgileri. Selçuk Sports Beşiktaş Bodo Glimt maçı canlı izle Justin tv Taraftarium24 canlı maç izle

Beşiktaş'ın Avrupa'da Zorlu Sınavı

Vodafone Park, bu akşam futbolseverlerin gözünü ekranlara kilitleyecek bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Türk temsilcisi Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nun 4. maçında, Norveç'in cesur ekibi Bodo Glimt ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma yerel saat ile 20.45'te start alacak ve canlı yayın EXXEN platformunda futbol tutkunlarıyla buluşacak.

Siyah Beyazlıların Grup Karnesi Sıkıntılı

Ligde düşüşte olan Beşiktaş, Avrupa sahnesinde de henüz zaferle tanışamadı. Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'a konuk olan ve maçın ilk yarısını önde tamamlayan ekip, sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Burak Yılmaz komutasındaki Beşiktaş'ın kötü gidişatı devam ediyor. Zirve yarışından uzaklaşan siyah beyazlılar, Adana Demirspor'un puan kaybettiği haftayı da avantaja çeviremedi. Şimdi gözlerini Avrupa'ya çeviren Beşiktaş, Konferans Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamadı. Grup aşamasında sadece 1 puanla son sırada bulunan Beşiktaş'ta, sakat oyuncuların varlığı da teknik heyeti düşündürüyor.

Bodo Glimt'in Avrupa Yolculuğunda İlk Zafer

Bodo Glimt ise gruptaki durumunu iyileştirmek istiyor. Gruptaki ilk 3 maçından 4 puan çıkaran Norveç ekibi, lider Club Brugge'un ardından ikinci sırada yer alıyor. İki hafta önce kendi sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini elde eden Bodo Glimt, Eliteserien'de de kazanmaya devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Stabaek'i 4 golle geçerek şampiyonluk yarışında iddialı konumunu korudu. UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta Beşiktaş'ın misafiri olacak olan Bodo Glimt'te sakatlığı bulunan Runar Espejord dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

Futbol dünyasında tahmin yapmak her zaman zor olsa da, Beşiktaş'ın bu maçta taraftarının desteğiyle bir reaksiyon göstermesi ve gruptaki ilk galibiyetini alması bekleniyor.