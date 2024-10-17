Berrak Tüzünataç'ın son görüntüsü olay oldu: Görenler tanıyamadı!

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Cosmopolitan dergisi için verdiği cesur pozlarla gündeme damgasını vurdu.

Dergi çekimleri için sarı saçlı yeni bir tarz deneyen güzel oyuncu, alışılmışın dışına çıkarak hayranlarını şaşırttı. Tüzünataç’ın sarı saçlarıyla verdiği pozlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok takipçisi ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Tarzıyla her zaman fark yaratan Berrak Tüzünataç, Cosmopolitan çekimleriyle yine adından söz ettirirken, yeni imajı çok sayıda yorum ve beğeni topladı.