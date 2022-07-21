Özenle hazırlanan repertuarına romantik şarkılarla başlayan Berkay’ın, performansı kadar, dinleyicisi ile kurduğu iletişim de büyüleyiciydi. Kendisini ilk kez dinlemeye gelenlerin alkışlarla kendilerini belli etmesini isteyen Berkay "Aşkım alışkanlık yaparım, demedi deme" dedi.

Bu samimi sözlere tüm dinleyiciler alkışlar ile karşılık verirken sanatçı, sevilen hit olmuş şarkılarıyla konserine devam etti. Sezen Aksu'nun şarkılarından söylerken, "Bu videoyu Sezen’e yollayacağım. Herkes telefonlarının ışıklarını açabilir mi?" dediği anda, seyirciden isteklere karşılığın yanı sıra hep bir ağızdan şarkıya eşlik de geldi.

Bu muhteşem müzik şölenine "Deli gibi sevdiğim" dediği Yıldız Tilbe şarkısıyla devam eden Berkay’dan bir de dinleyicisine sürpriz geldi. Son dönemde dinlenen ve öne çıkan rap şarkılarından da bir bölüm hazırlayan Berkay’ın bu performansı da ayakta alkışlandı.