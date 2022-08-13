  • 13 AĞUSTOS Cumartesi 22:41
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihlerini açıkladı!

Oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. İkili, eylül ayında evleneceklerini duyurdu. İşte detaylar...

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihlerini açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2022 12:00

Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden ünlü çift, "Düğün için son alışveriş turlarımızı yapıyoruz, güzel bir yola çıktık. Umarız düğünümüz de istediğimiz gibi geçer biz çok heyecanlıyız. Kısmetse Eylül ayında Polonezköy'de evleniyoruz" açıklamasında bulundu.

 


 

Düğün alışverişinin bir çocuğunu kış aylarında yaptığını açıklayan Yıldız Atiksoy, "Yaza çok bir şey bırakmak istemedim. Ufak tefek şeyler kaldı, onları tamamlıyorum. Berk de yeni diziye başladı o çok tatil yapamadı ama balayında doya doya tatil yapar umarım" diye konuştu. 

 

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e dudak uçuklatan hediye!
Yağmur Tanrısevsin: Aşkı düşünecek vaktim yok!
YORUMLAR