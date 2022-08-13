Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihlerini açıkladı!

Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden ünlü çift, "Düğün için son alışveriş turlarımızı yapıyoruz, güzel bir yola çıktık. Umarız düğünümüz de istediğimiz gibi geçer biz çok heyecanlıyız. Kısmetse Eylül ayında Polonezköy'de evleniyoruz" açıklamasında bulundu.





Düğün alışverişinin bir çocuğunu kış aylarında yaptığını açıklayan Yıldız Atiksoy, "Yaza çok bir şey bırakmak istemedim. Ufak tefek şeyler kaldı, onları tamamlıyorum. Berk de yeni diziye başladı o çok tatil yapamadı ama balayında doya doya tatil yapar umarım" diye konuştu.