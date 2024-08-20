Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğünün çok özel görüntüler

Rol aldıkları dizide tanışıp arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Beril Pozam ve Ersin Arıcı, hayatlarını birleştirme kararı alarak nikâh masasına oturdu. Bir süredir aşk yaşayan çift, bu mutlu günlerini aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleştirilen bir düğünle taçlandırdı.

Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğünün çok özel görüntüler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2024 10:24

Düğünde Beril Pozam ve Ersin Arıcı’nın mutlulukları objektiflere yansırken, düğünde birçok ünlü isim de yer aldı. Özellikle çiftin rol aldığı diziden meslektaşları, bu özel günlerinde onları yalnız bırakmadı.

Düğünün en dikkat çekici anlarından biri ise, Pozam’ın dizide babası 'Kazım Ağa' karakterini canlandıran Diren Polatoğulları’nın çiftin nikâhını kıyması oldu.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çağatay Ulusoy, Buçe Buse Kahraman, Öznur Serçeler, Sezin Bozacı, Gözde Kansu ve Tarık Emir Tekin gibi birçok ünlü ismin katıldığı düğün, renkli ve duygusal anlara sahne oldu.

​​​​​​

Benzer Haberler
Reha Muhtar’dan üzücü haber: Entübe edildi Reha Muhtar’dan üzücü haber: Entübe edildi
Vakıfbank düşük faizli konut kredisi vereceğini duyurdu! Vakıfbank düşük faizli konut kredisi vereceğini duyurdu!
Ziraat bankası 0.55 faizli kredi başlattı! Ziraat bankası 0.55 faizli kredi başlattı!
Ceyda Düvenci'den eski eşi Bülent Şakrak'a gönderme: “Tüm kalpsizlere inat…” Ceyda Düvenci'den eski eşi Bülent Şakrak'a gönderme: “Tüm kalpsizlere inat…”
Yalı Çapkını dizisinin yıldızları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi... Yalı Çapkını dizisinin yıldızları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi...
Afra Saraçoğlu'ndan Bodrum'da huzurlu tatil: Şezlongdan kalkmadı! Afra Saraçoğlu'ndan Bodrum'da huzurlu tatil: Şezlongdan kalkmadı!
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel, Atina tatilinden iddialı kareler paylaştı!
  • 19-08-2024 12:50

Hande Erçel, Atina tatilinden iddialı kareler paylaştı!

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması
  • 15-08-2024 13:37

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı
  • 17-08-2024 18:01

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı

Şoray-Elçin Uzun Ailesinden Çeşme’de renkli anlar: Plajda eğlenceli frizbi oyunu
  • 15-08-2024 13:44

Şoray-Elçin Uzun Ailesinden Çeşme’de renkli anlar: Plajda eğlenceli frizbi oyunu

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka el ele görüntülendi!
  • 15-08-2024 13:34

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka el ele görüntülendi!