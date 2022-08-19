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Bergüzar Korel'den makyajsız paylaşım

Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, makyajsız fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Bergüzar Korel'den makyajsız paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2022 17:24

2009'da nikah masasına oturan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, geçtiğimiz yıl kasım ayında kızları Leyla'yı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.  

SIFIR MAKYAJ BERGÜZAR

Instagram hesabını aktif kullanan ve zaman zaman annelik deneyimlerini takipçileriyla paylaşan Bergüzar Korel (39), bu kez makyajsız pozunu hesabına yükledi.

Doğal haliyle objektif karşısına geçen güzel oyuncu, gönderisine, "Günaydın." notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı takipçilerinden beğeni topladı.

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