Bergüzar Korel'den makyajsız paylaşım

2009'da nikah masasına oturan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, geçtiğimiz yıl kasım ayında kızları Leyla'yı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

SIFIR MAKYAJ BERGÜZAR

Instagram hesabını aktif kullanan ve zaman zaman annelik deneyimlerini takipçileriyla paylaşan Bergüzar Korel (39), bu kez makyajsız pozunu hesabına yükledi.

Doğal haliyle objektif karşısına geçen güzel oyuncu, gönderisine, "Günaydın." notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı takipçilerinden beğeni topladı.