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Gecce Magazin Haberleri

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç: "Hayatı ikiye böldük!"

Bir süre önce Londra’ya yerleşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç önceki akşam Çeşme’de görüntülendi. Bir mekanda akşam yemeği yiyen çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. Korel, Londra’da yoğun bir yaşam sürdürdüklerini söyledi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2022 14:38

Halit Ergenç ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel, önceki akşam Alaçatı'da objektiflere yansıdı. Bir mekanda akşam yemeği yiyen çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 

Gazetecilerle sohbet eden ikili, "Londra'da çocuklarla birlikte çok yoğun bir hayatımız var. Onları okula götürüyoruz, getiriyoruz." diye konuştu. Korel, "Benim için oldukça yoğun geçiyor. Halit çok gidip, geliyor. Ben genelde çocukların başında kalıyorum ama çok sık gidip, geliyoruz. Türkiye'den arkadaşlarımız geliyor bize. Her şey güzel geçiyor." açıklamasını yaptı.

 

Halit Ergenç de “Aslında çok gelip gidiyoruz. Hayatı bir nevi ikiye bölmüş olduk. Türkiye’deki evimizi kapatmadık, buradaki hayatımız devam ediyor” dedi. 

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