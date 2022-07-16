Bergüzar Korel ve Halit Ergenç: "Hayatı ikiye böldük!"

Halit Ergenç ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel, önceki akşam Alaçatı'da objektiflere yansıdı. Bir mekanda akşam yemeği yiyen çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazetecilerle sohbet eden ikili, "Londra'da çocuklarla birlikte çok yoğun bir hayatımız var. Onları okula götürüyoruz, getiriyoruz." diye konuştu. Korel, "Benim için oldukça yoğun geçiyor. Halit çok gidip, geliyor. Ben genelde çocukların başında kalıyorum ama çok sık gidip, geliyoruz. Türkiye'den arkadaşlarımız geliyor bize. Her şey güzel geçiyor." açıklamasını yaptı.

Halit Ergenç de “Aslında çok gelip gidiyoruz. Hayatı bir nevi ikiye bölmüş olduk. Türkiye’deki evimizi kapatmadık, buradaki hayatımız devam ediyor” dedi.