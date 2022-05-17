Bergen filmi rekora imza attı!

'Acıların Kadını' lakabıyla tanınan şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi, gişe rekorları kırdı. Filmin başrol oyuncusu ve aynı zamanda ortak yapımcısı Farah Zeynep Abdullah, filmden 40 milyon TL kazandığı yönündeki iddiaları kesin bir dile yalanlamıştı.

Ancak Bergen filmi 10 haftada 5 buçuk milyon izleyiciye ulaşarak 159 milyon 282 bin liralık gişe hasılatı yaptı. Kısa sürede fenomen haline gelen film, tüm zamanların en çok izlenen filmleri listesinde sekizinci sıraya yükseldi. 10 milyon TL'ye mal olduğu söylenen Bergen filmi, hem salonlara hem de yapımcıya büyük paralar kazandı.