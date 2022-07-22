Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan sosyal medyayı sallayan kare

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, yıllar sonra Netflix için çekilecek bir aşk filminde buluştu. Şimdiden merakla beklenen filmin çekimlerinden yeni kareler gelmeye devam ediyor.

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’u Aşk-ı Memnu dizisinin ardından 12 yıl sonra buluşturan aşk filminin çekimleri sürüyor. OGM Pictures’la pandemi öncesi 2 dizi, 2 film anlaşması yapan Tatlıtuğ “Yakamoz S-245” dizisi ve “Aşıklar Bayramı” filminden sonra Beren Saat’li filme başladı. Yıllar sonra birlikte proje çekmenin mutluluğunu yaşayan iki star oyuncu çekimlere titizlikle hazırlandı.