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Gecce Magazin Haberleri

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan sosyal medyayı sallayan kare

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in Netflix’te yayınlanacak filminin çekimlerinden yeni bir kare sosyal medyaya düştü.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan sosyal medyayı sallayan kare
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2022 15:34

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, yıllar sonra Netflix için çekilecek bir aşk filminde buluştu. Şimdiden merakla beklenen filmin çekimlerinden yeni kareler gelmeye devam ediyor.

 

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’u Aşk-ı Memnu dizisinin ardından 12 yıl sonra buluşturan aşk filminin çekimleri sürüyor. OGM Pictures’la pandemi öncesi 2 dizi, 2 film anlaşması yapan Tatlıtuğ “Yakamoz S-245” dizisi ve “Aşıklar Bayramı” filminden sonra Beren Saat’li filme başladı. Yıllar sonra birlikte proje çekmenin mutluluğunu yaşayan iki star oyuncu çekimlere titizlikle hazırlandı.

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