Benzine Zam Geliyor: Bu Gece Yarısından İtibaren Geçerli

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zam haberi geldi. Sektör kaynaklarına göre, benzine bu gece yarısından itibaren 85 kuruş zam bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Güncel fiyatlar şöyle: İstanbul'da benzin 43.61 TL, motorin 43.74 TL; Ankara'da benzin 44.1 TL, motorin 44.28 TL; İzmir'de benzin 44.56 TL, motorin 44.81 TL olarak satılıyor. LPG’nin litre fiyatı ise ortalama 23,50 TL.

Bu zamla birlikte sürücüler, artan yakıt maliyetlerine karşı daha dikkatli planlama yapmak zorunda kalacak. Zam, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebilecek.