Benzin Fiyatlarına Şok Zam: Vatandaş Tepkili

Benzin Fiyatlarına Şok Zam: Vatandaş Tepkili
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 19-06-2024 16:03

Yaklaşan bayram öncesinde akaryakıt fiyatlarına yapılan büyük zam vatandaşların tepkisine neden oldu. Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, 21 Haziran Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 35 kuruşluk bir zam yapılacak. Motorin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor. Bu artışla birlikte İstanbul'da benzin fiyatları 40.3 TL'den 41.65 TL'ye çıkacak. Vatandaşlar, memleketlerine gidip gelenlerin dönüş yolunda bu zamdan olumsuz etkileneceklerini belirterek, bu zammın zamanlamasını eleştiriyor. İşte Türkiye genelindeki güncel fiyatlar ve bu zam kararının arka planı...

İstanbul'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

Şu anda İstanbul'da benzinin litresi 40.3 TL iken, motorin fiyatı 40.67 TL. Bu fiyatlar, sektördeki dalgalanmalara ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere paralel olarak sürekli değişiyor. Benzin fiyatlarına yapılacak 1 lira 35 kuruşluk zam ile İstanbul'da benzinin litre fiyatı 41.65 TL'ye çıkacak. Bu artış, özellikle bayram döneminde araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlar için büyük bir yük oluşturacak.

Ankara ve İzmir'de Fiyatlar Nasıl?

Ankara'da benzinin litre fiyatı şu an 41.28 TL iken, motorin 41.68 TL seviyesinde. İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 41.54 TL, motorin ise 42.07 TL. Bu fiyatlar, 21 Haziran'da yapılacak zamla birlikte benzin için daha da yükselecek. Ankara'da yeni benzin fiyatı 42.63 TL, İzmir'de ise 42.89 TL olacak.

LPG Fiyatları

LPG'nin litre fiyatı ise ortalama 21,19 TL seviyesinde. Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayilere göre değişiklik gösterebiliyor. LPG fiyatlarının da benzin ve motorin gibi dalgalanmalara açık olduğunu unutmamak gerekiyor. Özellikle yaz aylarında artan talep, LPG fiyatlarının da yükselmesine neden olabilir.

Vatandaşların Tepkisi: "Akaryakıt 50 Liraya Çıkacak Herhalde"

Sokaktaki vatandaşlar, bayram öncesi yapılan bu zam kararına sert tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Yılda bir kere gidebildiğimiz memleketten dönüşümüz yine bize zul oldu. 1 lira 35 kuruş zam mı olur yahu? Eskiden kuruş kuruş arttırırlardı, artık lirayı da aşıyor. 50 liraya kadar yükselecek herhalde bu fiyatlar. Sonrasında ne olacak kimse bir şey söylemiyor. Emekli ve asgari ücretli boğazından kısmış bir külüstür araba almıştı onu da satacak mecbur, ne yapsın baksana binileceği mi kaldı?" şeklinde konuştu.

Zamların Arkasında Ne Var?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru üzerinden belirleniyor. Bu karmaşık hesaplama yöntemi, akaryakıt fiyatlarının uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara duyarlı olmasına neden oluyor.

Döviz Kuru ve Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmalar

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle döviz kurundaki artış, ithal edilen petrolün maliyetini artırıyor ve bu da benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıyor. Son dönemde uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkiledi.

Benzin ve Motorin Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesi, birçok faktöre bağlı olarak değişiyor. Rafineri fiyatları, uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergiler, bu fiyatların oluşumunda önemli rol oynuyor. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, uluslararası piyasalardaki petrol fiyatları ve döviz kuruna göre belirleniyor. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru esas alınıyor.

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