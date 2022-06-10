Bensu Soral ile Hakan Baş'ın Göcek tatili!

Deniz ve güneşin tadını çıkaran Bensu Soral ve Hakan Baş tatillerinin son günü yakın arkadaşları Semih Kaya ve eşi Yasemen Saylar ile Göcek’te objektiflere yansıdı. Uzun süre koy arayan yakın dostlar, üç kez yer değiştirip sonunda Bedri Rahmi koyuna demirlediler. Denize önce Semih Kaya ile eşi Yasemen Saylar girdi. Birlikte deniz yatağında güneşlenen çift keyifli anlar yaşadı. Daha önce evliliklerinde sorun yaşayan Bensu Soral ve Hakan Baş’ın mutlu halleri dikkat çekti. Güzel oyuncu, Hakan Baş’a önce masaj yaptı sonra da eşini öpücüklere boğdu.