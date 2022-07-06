Bensu Soral: Artık hastalıklı bir boyuta geldi!

2018 yılında nikâh masasına oturduğu iş insanı Hakan Baş ile evliliklerinin üzerindeki kara bulutları dağıtan Bensu Soral, InStyle Türkiye’nin yeni sayısının kapağında yer aldı. Dergiye röportaj veren oyuncu, “Sosyal medyanın genç kadınlara dayattığı beden ve güzellik algısı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu şöyle cevapladı:



"Sosyal medyanın geldiği noktada bu durum artık had safhada yaşanıyor. Bunun bir yerde bitmesini çok istiyorum. Herkes birbiriyle yarış halinde ve kendisinde eksiklik hisseden insanlara bu durumun zarar verdiği ortada. Aslında en acı olan da şu ki; sosyal medyada yapılan paylaşımların çoğu gerçeklikten çok uzak. Kısacası hastalıklı bir boyuta geldi. Fakat son zamanlarda bu algının yıkılması için sarf edilen çabalar da gözden kaçmamalı. Umarım hep birlikte bu güzellik algısını değiştirebiliriz."

“DAHA ÖNCE YAŞAMADIĞIM MUHTEŞEM BİR HİS”

Kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral’ın oğlu Ali'yi kucağına almasıyla teyze olma mutluluğu yaşayan Soral, "Ali dünyaya geldikten birkaç gün sonra, ‘Ne hissediyorsun?’ diye ablama sormuştum. Gülerek ‘Hastaneden çocuk kaçırmışız gibi hissediyorum’ dedi. Gerçekten en başındaki his o. Birden küçücük biri dahil oluyor ailenize ve tüm sorumluluğu size ait. Zaman geçtikçe, onu izledikçe büyülenmemek mümkün değil. Şimdi aklımız hep onda ve ayrı kaldığımızda en çok onu özlüyoruz. Daha önce yaşamadığım muhteşem bir his! Teyzelik bir harika" ifadelerini kullandı.

"BU ÖZELLİĞİM HAYATIMI KOLAYLAŞTIRIYOR"

Son olarak geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Cam Tavanlar' dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veren 31 yaşındaki güzel, en güçlü yanını da şu sözlerle açıkladı:



"Ne yaşarsam yaşayayım pozitif kalabilmem. Bu özelliğim hayatımı kolaylaştırıyor. Geliştirmek istediğim yönümse her işi zamanında yapmak, ertelememek.



"FARKINDALIK ARTTI"

Kadınların yaşadığı sorunları dile getiren Bensu Soral, "Ben bu durumun zaman içinde iyileşeceğine inanıyorum. Artık içinde yaşadığımız toplumdaki kadınlar hiç çekinmeden seslerini çıkarabiliyor ve bu beni çok umutlandırıyor. Farkındalığımızın arttığını düşünüyorum" dedi.