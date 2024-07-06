Bengü'nün Van'daki konseri olaylı bitti: Sosyal medyada gündem oldu

Van'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde konser veren Bengü, iddiaya göre konserini "Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözleriyle bitirince kalabalık tarafından plastik şişe yağmuruna tutuldu.

Bengü'nün Van'daki konseri olaylı bitti: Sosyal medyada gündem oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2024 12:10

Van'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Bengü, konserini "Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözleriyle bitirdi. Ancak iddiaya göre, bu sözlerin ardından kalabalık tarafından plastik şişe yağmuruna tutuldu.

Olay anına ait görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük infial yarattı. Bengü'nün konserinde yaşanan bu olay, sosyal medyada çeşitli tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar şarkıcıya destek verirken, bazıları ise durumu eleştirdi.

Ünlü şarkıcı henüz konuya dair bir açıklama yapmazken, konser sırasında yaşananlar gündem olmaya devam ediyor.

 

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