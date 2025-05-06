Bengü'den 'Kızılcık Şerbeti' Paylaşımı: Eski Eşe Taş mı Attı?

Şarkıcı Bengü, sosyal medya paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden **'Kızılcık Şerbeti'**nin 99. bölüm final sahnesini yayınlayan Bengü, sahneye düştüğü yorumla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı, eski eşi Selim Selimoğlu'na bir gönderme olarak yorumlandı.

Paylaşımıyla Eski Defterleri Mi Açtı?

2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, geçen yıl 6 yıllık evliliğini anlaşmalı olarak bitirdi. İki çocuk sahibi olan çiftin boşanmasında velayet, anne Bengü’ye verildi. Ayrılığın ardından sessiz kalan sanatçı, özel hayatıyla değil, müzik çalışmalarıyla anılmayı tercih etti.

Ancak bu kez yaptığı Instagram paylaşımı, özel hayatına dair yorumların önünü açtı. Bengü, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterinin Defne ile yakınlaştığı sahneyi yayınladı. Bu sahneye, "Böyle yılık yılık kanka, dost gibi takılıp saman altından yürüten çok var gerçek hayatta da! Büyük gıcığım şu kıza dayanamadım vallahi" notunu ekledi.

Takipçilerinden Yoğun Tepki ve Yorum Geldi

Bengü’nün yorumunu gören takipçileri, şarkıcının bu sözlerle eski eşine ince bir gönderme yaptığını düşündü. Sahnedeki “arkadaş görünüp aradan iş çevirme” mesajının altı çizildi. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Kimileri Bengü’ye hak verirken, kimileri de bu tür mesajların sosyal medya üzerinden verilmesinin doğru olmadığını savundu.

Bengü Sessizliğini Koruyor

Tüm bu yorumlara rağmen Bengü cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi. Sessizliğini koruyan sanatçı, sosyal medya paylaşımlarını sürdürse de bu konuya özel bir yanıt vermedi. Ancak takipçileri, Bengü’nün mesajlarının satır aralarını okumaya devam ediyor. Görünen o ki, bu paylaşım uzun süre konuşulmaya devam edecek.