Bengü'den kızı Zeynep'e 3. yaş partisi

Ünlü şarkıcı Bengü ile iş insanı eşi Selim Selimoğlu, mutlu birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına oturarak evlilikle taçlandırdı. Bengü ile Selim Selimoğlu çifti Zeynep adını verdikleri kızlarını 2019'da kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl kasım ayında da ikinci çocukları Selim'i kucaklarına aldı.

Zaman zaman sosyal medya üzerinden aile pozlarını yayınlayan çiftin kızları Zeynep, 3. yaşına girdi. Aile fertlerinin ve yakın arkadaşlarının katılımıyla evlerinin bahçesinde kutlama yapan Bengü ve eşi Selim Selimoğlu, çocuklarıyla birlikte çekilen renkli kareleri de Instagram'dan yayınladı.

Zeynep ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan ünlü şarkıcı, kızına "Doğum günün kutlu olsun aşkım." sözleriyle seslendi.