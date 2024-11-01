Bengü ve Selim Selimoğlu çifti 6 yıllık evliliklerini noktaladı

Şarkıcı Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu, 6 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. 2018 yılında evlenen ve örnek çift olarak gösterilen ikili, 2019’da kızları Zeynep'i, 2021'de ise oğulları Selim’i kucaklarına almıştı. Ancak son dönemde evliliklerinde sorunlar yaşadıkları iddia edilen Bengü ve Selimoğlu çifti, uzun bir süredir birlikte görüntü vermiyordu.

Evliliklerini dostça bitirme kararı alan ünlü çift, dün sessiz sedasız anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin, çocuklarının velayeti konusunda uzlaşıya vardığı ve dostane bir şekilde ayrıldıkları öğrenildi. Bengü ve Selim Selimoğlu'nun bu kararının ardından hayranları sosyal medyada üzüntülerini dile getirirken, Bengü’nün hayata dair yeni bir sayfa açtığı konuşuluyor.