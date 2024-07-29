Belçim Bilgin ekrana dönüyor! İşte yeni dizisi

O3 Medya imzasıyla çekilecek olan "Dönüş" dizisinin oyuncu görüşmeleri hızla devam ediyor. ATV'nin yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı diziler arasında yer alan "Dönüş", Hülya Bilban’ın hem yazıp hem de yöneteceği bir proje olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çekimleri Bursa’da yapılacak olan dizinin ilk belli olan oyuncusu Belçim Bilgin.

Belçim Bilgin, dizide ergenlik çağında bir kızı olan avukat Filiz Aydın karakterini canlandıracak. "Dönüş" dizisi, yıllar sonra Bursa’ya Asayiş Şube Müdürü olarak atanan ve geçmişinde derin bir acı barındıran Leyla Aziz’in adalet savaşını anlatacak.

Dizinin oyuncu kadrosu için görüşmeler devam ederken, izleyiciler şimdiden "Dönüş" dizisini büyük bir merakla bekliyor.