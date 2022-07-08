'Behzat Ç’ ekibi okuma provasında buluştu!

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ve ilk tanıtımı ile büyük ilgi gören ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin okuma provası önceki gün gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde sete çıkacak projenin okuma provasında bir araya gelen oyuncular, uzun bir aradan sonra yeniden buluşmanın keyfini yaşadı.

BluTV’nin yeni orijinal içeriğinde, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakteriyle bir kez daha kamera karşısına geçecek. Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın olduğu güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu katıldı. ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken, senaryo Ercan Uğur imzası taşıyor.