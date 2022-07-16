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Gecce Magazin Haberleri

Begüm Kütük uyardı: Vaka patlaması var!

Sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan Begüm Kütük, ailesinden pek çok kişinin koronavirüse yakalandığını belirtti. Bodrum'da tatil yapan Kütük, "Eczanelerde ilaç ve maske bulmakta zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Begüm Kütük uyardı: Vaka patlaması var!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2022 16:45

Koronavirüs vakaları yeniden yükselmeye başladı. Bodrum'da tatil yapan Begüm Kütük ise çevresindeki pek çok kişinin virüse yakalandığını söyleyerek, takipçilerini uyardı.

"MÜTHİŞ BİR PATLAMA VAR!"

 41 yaşındaki oyuncu, "Bodrum'a geldiğim iyi oldu. Sağım, solum, önüm, arkam, dostlarım, annem Covid. Müthiş bir patlama var. Eczanelerde ilaç, maske bulmakta zorlanıyoruz. Annem 3 sene sonra ilk defa oldu. 5 aşılı olmasına rağmen hafif geçmiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymanızı, temkinli olmanızı dilerim." dedi.

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