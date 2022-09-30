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Gecce Magazin Haberleri

Bebeklerde gelişimi desteklemek için yüzme

Yüzme insan vücudundaki bütün kas gruplarını en etkili şekilde çalıştırabilecek aktivitedir.

Bebeklerde gelişimi desteklemek için yüzme
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-09-2022 12:21

Özellikle hayata yeni başlayan bebeklerde bu tarz su aktiviteleri oldukça faydalıdır. Dokuz ay boyunca anne karnında su yaşamından gelen bebekler, vakit kaybetmeden eğitimlere başlandığında yüzmeye çok daha hızlı adapte oluyorlar.

Bebeklerde yüzme eğitim 21 günden itibaren başlayabilir.

Hem fiziki hem de ruhsal olarak bebeklerin gelişimine oldukça katkı sağlayan bu su aktivitelerine, uzman eğitmenler kontrolünde bebeklerin 21 gününden itibaren başlanabilmektedir. İlk aylarda başlanan bu eğitim ince ve kaba motor gelişimini hızlandırır. Motor gelişimi artan bebekler hayata daha kolay adapte olmaya başlar ve daha özgüvenli olurlar.

Bebeklerde yüzmenin faydaları saymakla bitmiyor

Yüzme bebeklere sadece fiziksel olarak katkı sağlamakla kalmıyor. Bebeğin varsa gaz sorunlarında etkili bir çözüm, yeme ve uyku konusunda iyi bir düzenleyicidir. İhtiyaçları sağlıklı bir şekilde karşılanan bebekler daha mutlu bireylere dönüşüyorlar. Böylelikle güvenle bağlanan bebek ve ebeveyn ilişkisi oluşuyor. Uluslararası sertifikalara sahip uzman eğitmen Nazlı Denge, bebeklerde erken dönem su aktivitelerinin katkısının büyük olduğunu belirtiyor.

Özel gereksinimleri olan çocuklar için en ideal aktivite yüzme

Tüm kas gruplarını çalıştıran yüzme, özel gereksinimli çocuklar için de oldukça etkilidir. Uzman eğitmen Nazlı Denge, yüzmenin serebral palsi, brekial pleksus, otizm, down sendromu gibi son zamanlarda sıkça karşılaştığımız tanısı konulmamış kas rahatsızlıklarının etkilerini azaltmada önemli rol oynadığını ve gelişimlerin yüzme ile desteklenmesini önermektedir.

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