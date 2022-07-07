Bayramda ailecek doyasıya eğlence İllüzyon Müzesi’nde!

İstiklal Caddesi Narmanlı Han’da 2019 yılından bu yana hizmet veren Museum of Illusion Beyoğlu ve Anadolu Yakası’nın en eğlenceli etkinlik noktası Museum of Illusion Anatolia, ilgi çekici konsept ve deneyim alanlarıyla misafirlerini ağırlıyor ve genç yaşlı demeden herkeste merak uyandırmaya devam ediyor.

Bayram tatilinde de İllüzyon Müzesi’nde doyasıya eğlence ve sıra dışı deneyimler devam ediyor!

Ziyaretçiler illüzyonların bir parçası haline geliyor

Museum of Illusions’u diğer müzelerden ayıran en önemli farklarından biri de kişinin kendi yolculuğuna çıkarak, illüzyonların bir parçası haline gelmesi oluyor. İnteraktif öğrenme ve eğlenme alanları ile de dikkat çeken Museum of Illusions, aynı zamanda çocukların yaratıcılıklarını geliştirilmesine büyük katkılar sağlıyor.

Museum of Illusion’da eğlenceli anlarınızı ölümsüzleştirin İllüzyon Müzesinde optik illüzyonlar, hologramlar, etkileşimli illüzyon odaları ve sıra dışı sergi alanları yer almaktadır.

Optik İllüzyonlar: Gözlerinizi ve beyninizi karıştıran şaşırtıcı görüntülerin yer aldığı alanlarda, yanılsamalar duyularımızın hatalı algıladıklarını göstermekte ve dünyaya ilişkin bakışımızın çoğu zaman çarpıtılmış olabileceğini sizlere hatırlatmaktadır.

Duvarlarda aklınızı karıştırabilen ve yanlış algı yaratabilen resimlerin yer aldığı alanlarda, gördükleriniz değil görmedikleriniz anlatılmaya ve anlamlandırılmaya çalışılmaktadır. Ziyaretçiler müze içerisinde yer alan interaktif odalarda, bu illüzyon dünyasının bir parçası olmakta ve illüzyonların gerçekliğini deneyimleme fırsatı bulmaktadır.

Müzenin konsepti eğlence ilkesine dayanmaktadır. Yerli ziyaretçiler ve turistler için özgün ve benzersiz bir deneyim sunulmaktadır. Çocuklar ve gençler, bir yandan eğlenecek diğer yandan bilimle bir illüzyonun nasıl yaratıldığını öğreneceklerdir. Yetişkinler ise bu eğlenceli dünyada bilimin farklı kullanımlarına tanık olacaklardır.

İllüzyon Müzesi her yaştan ziyaretçi için interaktif, sürükleyici ve eğlenceli bir deneyim yaşatmakta ve unutulmaz anlar sunmaktadır.

llüzyon Müzesinin en etkileyici yönü ise ziyaretçiler illüzyonların fotoğraflarını rahatça çekebilmekte ve paylaşabilmektedirler.