Bayram sonrası ilk hafta emeklilere flaş duyuru geldi! Hesaplara maaşa ek 8.500 TL ödeme yapılacak

Hesaplara maaşa ek 8.500 TL ödeme yapılacak! Bayram sonrası ilk hafta emeklilere flaş duyuru geldi- Emekli vatandaşlar için beklenen ödemelerle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. ING Türkiye'nin sunmuş olduğu bir fırsatla emekli vatandaşlar sevindiriliyor. Devlet tarafından yapılan bayram sonrası ikramiye ve erken maaş ödemeleriyle birlikte emekliler memnuniyetlerini dile getiriyor. ING Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli vatandaşlara ek bir sürpriz yapılacak ve ek ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecektir. Bu özel fırsat kapsamında, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), BAĞ-KUR veya 4C statüsündeki tüm emeklilere 9.000 TL'lik ek ikramiye ödemesi sunulacaktır.

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarına bağlı olarak 8.500 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma fırsatı elde edecekler. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı verenler de 1.500 TL'ye kadar ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon elde edebilecekler. Bu promosyon fırsatından yeni emekliler ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile emekli olanlar da yararlanabilecekler.

ING Türkiye'nin yaptığı açıklamada, 8.500 TL'ye ek olarak 1.500 TL ödemeyle toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Emekli vatandaşlar, maaşlarını kolaylıkla ING Türkiye'ye taşıyarak nakit promosyon fırsatlarından ve sundukları ayrıcalıklardan yararlanabilirler.