Bayram sonrası borçlarınızdan şipşak kurtulun! Ziraat Bankası açıkladı! 155.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak!

Ziraat Bankası açıkladı! 155.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Bayram sonrası borçlarınızdan şipşak kurtulun- Ziraat Bankası, yeni borç kapatma kredisi kampanyasıyla nakit ihtiyaçlarınızı karşılamaya devam ediyor. Banka, son dönemde düzenlediği ihtiyaç kredisi kampanyalarıyla dikkat çekerken, Ziraat Bankası müşterilerinin hızlı bir şekilde kredi işlemlerini gerçekleştirebileceğini belirtti. Ziraat Bankası, kamu bankası olarak faaliyet göstermesi nedeniyle başvurularını yaparak nakit kullanmak isteyen kişilere 155.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sağlayacağını duyurdu.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi başvurusunda bulunacak kişilerin emekli veya sigortalı olarak çalışıyor olmaları halinde uygun faiz oranlarından faydalanarak başvurularını bu bankadan yapabileceklerini belirtmektedir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, banka şartlarına uygun olan her vatandaş, kredi ödemeleri için de aynı şartlara uygun olarak başvuruda bulunabilir. Borç kapatma kredisi almak isteyenler ise başvuru öncesinde tüm banka borçlarını hesaplamalı ve en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlikleriyle birlikte başvuru yapmalıdırlar.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyasıyla ilgili detaylar nelerdir?

Ziraat Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kullanmak isteyen vatandaşların başvuruda bulunabilmesi için bazı şartlara uygun olmaları gerekmektedir.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda sadece banka şubeleri aracılığıyla kimlik ve gelir belgeleriyle birlikte başvuru yapabilirler. Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak ve başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, şartlara uygun olmaları halinde ödemeler aynı gün içinde hesaplarına yatırılmaktadır. Nakit ihtiyacınız olduğunda, Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak kolay bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve onaylanan kredileri aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek kişilerin özellikle emekli olmaları ve emekli maaşlarını bu bankadan almaları gerektiğini belirtiliyor.