Bayram öncesi netleşti! Garanti bankası emekli olan kişilere ve bireysel müşterilere 100.000 TL ödeme yapacak!

Garanti bankası emekli olan kişilere ve bireysel müşterilere 100.000 TL ödeme yapacak! Bayram öncesi netleşti- Garanti Bankası, hesabı bulunan vatandaşlara yönelik başlattığı yeni kampanyalarla, nakit ihtiyacı olan kişilere istedikleri zaman kredi imkanı sunmaktadır. 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen her vatandaş, belirtilen şartlara uygun olduğu takdirde uygun faiz oranlarıyla hızlı bir şekilde kredi alabilir.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, Garanti Bankası'nın 24 ay vadeli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasından faydalanabilirler. Bu kampanya kapsamında başvuru yapan vatandaşlar, aynı gün içinde işlemlerini tamamlayarak kredi ödemelerini gerçekleştirebilirler. Kredi notu ve faiz oranlarına göre işlem yapma imkanı sunan bu banka, emekli maaş hesabı üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlara kredi ödemesi sağlar.

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler, banka şartlarına uygun olduklarını düşünüyorlarsa, müşteri olmaları halinde internet bankacılığı şifresi oluşturarak kredi başvurusu yapabilirler.

Kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başvuru işlemleri oldukça kolaydır. Emekli olmanız ve bireysel müşteri olmanız durumunda, aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılarak kredi kullanmanız sağlanır.

Garanti Bankası'ndan kredi almak için şubelere gitmeniz gerekmez. Banka tarafından yapılacak kredi başvurularında, şartlara uygun olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç verilir. Kredi notuna göre faiz avantajlarından yararlanacak olan kişilere uygun kredi imkanı sunulur. 100.000 TL'ye kadar olan kredi başvurularınızı hemen Garanti Bankası şubelerinden yapabilirsiniz. Şubelere gitmeden işlem yapacak olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi kullanabilirler.

Garanti Bankası, müşterilerine sunduğu bu kampanyalarla nakit ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılamalarına olanak sağlıyor.