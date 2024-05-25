Bayram Öncesi Emeklilere Müjde: Bankalardan Büyük Promosyon Fırsatı

Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emekliye sevindirici haber bankalardan geldi. Emeklilere özel ek destek ödemeleri kapsamında, bankalar emekli maaşlarını taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Emekliler, hem Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarını hem de en yüksek promosyon ödemesini araştırarak gelirlerini artırmanın yollarını arıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar...

Bankaların emekli müşterileri için sunduğu bu cazip fırsatlar, özellikle Kurban Bayramı öncesi emeklilerin yüzünü güldürüyor. Emekli maaşını belirli bir süre bankaya taşıma taahhüdü veren emekliler, aldıkları maaş tutarına göre değişen miktarlarda promosyon ödemesi alabiliyor. Bu ödemeler, bankadan bankaya değişiklik gösterse de, genel olarak 5 bin TL’den başlayıp 15 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Halkbank Emekli Promosyonu 2024: Herkes İçin Fırsat

Halkbank, SGK emeklileri için cazip promosyon fırsatları sunuyor. Emekli maaşını üç yıl boyunca Halkbank’tan alma taahhüdü veren emekliler, maaş miktarlarına göre çeşitli promosyon ödemeleri alabiliyor. Halkbank'ın teklifleri şu şekilde:

10 bin TL - 14 bin 999 TL arası maaş alanlar 8 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL arası maaş alanlar 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlar 12 bin TL

Halkbank'ın sunduğu bu promosyonlar, emeklilerin bayram öncesi gelirlerini artırmalarına yardımcı oluyor.

Şekerbank Emekli Promosyonu 2024: Her Maaş Seviyesine Özel Ödemeler

Şekerbank, emeklilere 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yaparak bayram öncesi rahat bir nefes almalarını sağlıyor. Şekerbank’ın promosyon ödeme tablosu şöyle:

0-9 bin 999 TL aralığında maaş alanlar 5 bin TL

10 bin-14 bin 999 TL aralığında maaş alanlar 8 bin TL

15 bin-19 bin 999 TL aralığında maaş alanlar 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlar 12 bin TL

Bu ödemeler, emeklilerin ekonomik durumlarını güçlendirerek bayram hazırlıklarını daha rahat yapmalarına imkan tanıyor.

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2024: Güvenli Liman

Ziraat Bankası da SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emeklilerine yönelik promosyon ödemeleri ile dikkat çekiyor. Emekli maaşını üç yıl boyunca Ziraat Bankası’ndan almayı taahhüt eden emeklilere, maaş tutarlarına göre 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Bu ödemeler emeklilerin bayram harcamalarını karşılamada önemli bir destek sağlıyor.

VakıfBank Emekli Promosyonu 2024: Avantajlı Ödemeler

VakıfBank, emekli maaşını üç yıl boyunca bankalarından alma sözü veren emeklilere sunduğu promosyon ödemeleri ile öne çıkıyor. Promosyon ödeme miktarları şöyle:

10 bin TL'ye kadar olan maaşlar için 5 bin TL

10 bin TL - 15 bin TL arası maaşlar için 8 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL arası maaşlar için 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaşlar için 12 bin TL

Bu avantajlı ödemeler, VakıfBank müşterisi olan emeklilere bayram öncesi büyük bir finansal rahatlık sağlıyor.

Yapı Kredi Emekli Promosyonu 2024: Maksimum Fayda

Yapı Kredi, emeklilere en yüksek promosyon ödemesi sunan bankalardan biri. Emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler, maaş tutarlarına göre şu şekilde promosyon alabiliyor:

9 bin 999 TL’ye kadar maaş alanlar 6 bin 250 TL

10 bin TL - 14 bin 999 TL arası maaş alanlar 10 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL arası maaş alanlar 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlar 15 bin TL

Yapı Kredi’nin sunduğu bu yüksek promosyon ödemeleri, emeklilerin bayram öncesi bütçelerini önemli ölçüde rahatlatıyor.

Akbank Emekli Promosyonu: Cazip Teklifler

Akbank, emekli maaşını üç yıl boyunca bankalarından alma taahhüdü veren emeklilere sunduğu promosyon ödemeleri ile dikkat çekiyor. Promosyon ödeme miktarları şu şekilde:

0 - 9 bin 999 TL maaş alanlar 6 bin 250 TL

10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlar 10 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlar 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlar 15 bin TL

Bu cazip teklifler, Akbank müşterisi olan emeklilere bayram öncesi ekstra bir gelir kaynağı sağlıyor.