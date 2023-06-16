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Bayram öncesi emeklilere baldan tatlı haber! Tüm emeklilere SMS gönderdi 8.500 TL nakit para yatırılıyor

Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olan Yapı Kredi Bankası, EYT'lilere özel promosyon teklifini duyurdu.

Bayram öncesi emeklilere baldan tatlı haber! Tüm emeklilere SMS gönderdi 8.500 TL nakit para yatırılıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-06-2023 22:18

Tüm emeklilere SMS gönderdi 8.500 TL nakit para yatırılıyor! Bayram öncesi emeklilere baldan tatlı haber-  Bankalar arasındaki emekli maaş promosyonu yarışı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının meclisten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeniden hız kazandı. Bu kapsamda, Yapı Kredi Bankası, emeklilere yönelik olarak yeni bir fırsat sunmak amacıyla SMS ile duyuru yaptı.

Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olan Yapı Kredi Bankası, EYT'lilere özel promosyon teklifini duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, "Değerli Müşterimiz, EYT'liyseniz emeklilik başvurunuzda Yapı Kredi'yi tercih edin, 8.500 TL'ye varan promosyon kampanyasından faydalanın! İlk emekli maaşınızla birlikte promosyonunuzu almak için Yapi Kredi Mobil, Müşteri İletişim Merkezi ya da şubelerimizden başvurunuzu yapabilirsiniz" denildi. Yapılan açıklamada, "Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL-9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL'nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir" şeklinde belirtildi.

Bu yeni teklif, emekliler arasında büyük bir ilgi uyandırmış durumda. Yapı Kredi Bankası'nın sunduğu yüksek promosyon tutarı, emeklilerin beklentilerini karşılamak ve mali anlamda rahatlamalarını sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Diğer bankaların da benzer teklifler sunarak emeklilere avantajlı seçenekler sunmaları bekleniyor. Emekliler için sunulan bu promosyonlar, emeklilik sürecinde maddi destek sağlamak ve yaşam standartlarını yükseltmek adına önemli bir katkı sunuyor. 

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