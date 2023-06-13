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Bayram öncesi borçları kapatın! Vatandaşlar mest oldu! 75.000 TL anında veriliyor

Bankalar aracılığıyla borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişilere belirli şartlar dahilinde ödeme yapılır ve onaylanan bu ödemeler istenilen zamanlarda hesaplara yatırılır.

Bayram öncesi borçları kapatın! Vatandaşlar mest oldu! 75.000 TL anında veriliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-06-2023 22:14

75.000 TL anında veriliyor! Bayram öncesi borçları kapatın! Vatandaşlar mest oldu- Bankalar aracılığıyla borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişilere belirli şartlar dahilinde ödeme yapılır ve onaylanan bu ödemeler istenilen zamanlarda hesaplara yatırılır. Ziraat Bankası, borç kapatma kredisi kampanyasıyla 75.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere ödemeleri verme sözü vererek bir kampanya başlattı. Banka, borç kapatma kredisi adı altında sunulan bu kampanyadan faydalanan tüm vatandaşlara 3 ay erteleme imkanıyla 24 ay vadeli kredi ödemeleri sunar. 

Ziraat Bankası şubelerine giderek başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra banka, kapatmak istediğiniz borçların IBAN numarasını isteyecek ve borçları bu hesaba transfer edecektir. Borç kapatma kredilerinde elinize nakit para geçmez.

Banka, kapatmanız gereken borçları olan diğer bankalara ödeme yapmanızı sağlar ve bu şekilde kredi kullanırsınız. Eğer nakit para almak istiyorsanız, bankadan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız gerekmektedir. İhtiyaç kredilerinde banka yüksek limitli krediler sunmaktadır. İsterseniz ihtiyaç kredisi alarak borçlarınızı elden kapatabilirsiniz. 75.000 TL üzerinde kredi başvurusu yapmak isterseniz, bankaya ipotek vermeniz gerekir. 

Bayram öncesi borçları kapatın! Vatandaşlar mest oldu! 75.000 TL anında veriliyor

Ülkemizde birçok vatandaş, çeşitli bankalara olan borçlarını ödemekte zorlanmakta ve bu durum mali yönetimlerini olumsuz etkilemektedir. Ancak bankalar, vatandaşlara destek olmak amacıyla borç kapatma kredisi imkanı sunuyor.

Son olarak Ziraat Bankası, borç kapatma kredisi kampanyası başlattığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında, vatandaşlar 75 bin TL'ye kadar olan borçlarını tek bir kredi altında birleştirerek ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Banka, kredi ödemelerini 24 aya kadar vadeli ve 3 ay erteleme imkanıyla sunmaktadır.

Borç kapatma kredisi, vatandaşların farklı bankalara olan borçlarını birleştirerek daha düşük faiz oranları ve daha uzun vadelerle ödeme yapmalarını sağlamaktadır. Bu sayede, vatandaşlar daha kolay bir mali planlama yapabilir ve aylık ödemelerini tek bir noktaya odaklayarak finansal yüklerini azaltabilirler.

Borç kapatma kredisi başvurusu için vatandaşlar, ilgili bankanın şubesine giderek başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Başvuruların onaylanmasının ardından banka, kapatılması planlanan borçların IBAN numarasını talep ederek, borçları doğrudan ilgili hesaba transfer edilir. 

Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların dikkat etmeleri gereken nokta, borç kapatma kredisiyle sadece borçlarını kapatmak için ödeme yapabilecekleridir. Nakit para ihtiyacı olan bireylerin ise ayrıca ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmaları gerekir.  Borç kapatma kredisi imkanı sunan diğer bankalar da Ziraat Bankası gibi vatandaşların mali yüklerini azaltmayı hedeflemektedir. Bu tür kampanyalar, vatandaşların mali durumlarını düzene sokmalarına yardımcı olurken, daha sağlıklı bir mali gelecek için önemli bir adım olarak değerlendirilir. 

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