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Bayram ettirecek gelişme! Sıfır araba alırken ÖTV ödemesi silbaştan! Yarısını devlet karşılayacak tek koşul var

 Türkiye'de ticari araçlarda Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) sıfırlayacak düzenlemelerle ilgili önemli haberler gündeme gelmeye devam ediyor.

Bayram ettirecek gelişme! Sıfır araba alırken ÖTV ödemesi silbaştan! Yarısını devlet karşılayacak tek koşul var
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-06-2023 10:23

Yarısını devlet karşılayacak tek koşul var... Bayram ettirecek gelişme! Sıfır araba alırken ÖTV ödemesi silbaştan-  Türkiye'de ticari araçlarda Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) sıfırlayacak düzenlemelerle ilgili önemli haberler gündeme gelmeye devam ediyor. Bu düzenlemeler doğrultusunda, esnaflar hangi işi yaparlarsa yapsınlar, esnaf kimlikleriyle birlikte ÖTV ödemeden araç alabilecekler. Bu yeni düzenleme sayesinde vatandaşlar, kendi araçlarını sıfır araçlarla değiştirme fırsatı yakalayacak ve 50 bin TL'den başlayarak 250 bin TL'ye kadar uzanan vergi yükünden kurtulmuş olacaklar. Henüz motor hacmine göre değişen ÖTV fiyatları netleşmemişken, hesaplamaların yakın bir süre içinde paylaşılması bekleniyor.

 Türkiye'de ticari araçlarda Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) sıfırlayacak düzenlemelerle ilgili önemli haberler gündeme gelmeye devam ediyor.

TEK BİR ŞART GEÇERLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, şehir içi taksiler de dahil olmak üzere dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği ve yük taşımacılığında kullanılan kamyonlar, sıfır araçlarla ÖTV farkı olmadan değiştirilebilecek.

Ülke genelinde sıfır araç alımlarında, 18 KDV'nin yanı sıra Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeleri de yapılıyor. İkinci el araçlarda ÖTV olmamasına rağmen, bu bedelin aslında aracın fiyatının içinde gizli olduğu ifade ediliyor. ÖTV hesaplamaları yapılırken, aracın motor hacmi ve yalın fiyatı da dikkate alındığı belirtiliyor.

Esnafı ilgilendiren bu düzenlemelere göre, örneğin yüzde 1 ÖTV uygulanan 800 bin lira değerindeki bir otobüs için 6.713 TL ÖTV tutarı belirleniyor. Yüzde 4 ÖTV uygulanan 800 bin lira değerindeki bir midibüs için 26.076 TL ÖTV tutarı uygulanıyor. Yüzde 9 ÖTV uygulanan 800 bin TL değerindeki bir minibüs için ise 55.979 TL ÖTV ödenmesi gerekiyor.

2023 yılında geçerli olacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hesaplamaları açıklandı. Araçların motor silindir hacmi ve matrah değeri baz alınarak belirlenen ÖTV oranları şu şekildedir:

  • Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyen ve matrahı 184 bin TL'ye kadar olan araçların ÖTV oranı %45.
  • Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyen ve matrahı 184 bin TL ile 220 bin TL arası olan araçların ÖTV oranı %50.
  • Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyen ve matrahı 220 bin TL ile 250 bin TL arası olan araçların ÖTV oranı %60.
  • Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyen ve matrahı 250 bin TL ile 280 bin TL arası olan araçların ÖTV oranı %70.
  • Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyen ve matrahı 280 bin TL üzeri olan araçların ÖTV oranı %80.
  • Motor silindir hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası ve matrahı 170 bin TL'ye kadar olan araçların ÖTV oranı %130.
  • Motor silindir hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası ve matrahı 170 bin TL üzeri olan araçların ÖTV oranı %150.
  • 2000 cm³ üzeri motor silindir hacmi olan ve matrahında sınır olmayan araçların ÖTV oranı ise %220.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, araç alımında ÖTV oranlarına göre farklı vergi tutarları uygulanacak. Vatandaşlar araç alırken, aracın motor silindir hacmi ve matrah değeri üzerinden hesaplanan ÖTV oranına göre vergi ödeyecekler. ÖTV hesaplamaları, araç alım sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle araç alacak vatandaşlar, ÖTV oranlarını dikkate alarak bütçelerine uygun bir tercih yapabilirler. Ancak belirtilen ÖTV oranlarına ek olarak diğer vergi ve masrafların da göz önünde bulundurulması gerektiğini unutmamak önemlidir.

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