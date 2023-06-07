Başvuru yapmak için son 8 gün kaldı! Başvurmayan vatandaşların banka hesabındaki para siliniyor.

Başvurmayan vatandaşların banka hesabındaki para siliniyor. Başvuru yapmak için son 8 gün kaldı- Türkiye'nin en büyük müşteri kitlesine sahip bankalarından biri olan Ziraat Bankası, zaman aşımı konusunda bir duyuru yaparak dikkatleri üzerine çekti. 2023 zaman aşımı için yayımlanan listede ismi bulunan vatandaşlar, belirtilen süre zarfında herhangi bir işlem veya başvuru yapmazlarsa hesaplarında bulunan tüm bakiyeyi kaybedeceklerini bildiren bir uyarı aldılar. Detaylar gecce.com.tr'de.

Maalesef her yıl banka hesaplarında bulunan milyonlarca dolarlık mevduat tutarı zaman içinde siliniyor. Bu mevduatlar, hesap sahipleri tarafından sonradan fark edilse bile geri alınamıyor.

PARANIZ TEHLİKEDE

Uzun süre boyunca işlem görmeden atıl durumda bekletilen ve yıllarca hareket görmeyen bakiyeler zaman aşımına uğradıklarında Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor. Ziraat Bankası, hesaplarında paralarını unutan veya uzun süre boyunca kullanmayan müşteriler için bir isim listesi yayınladı. Tarih belirtilerek yapılan bu liste oldukça dikkat çekti.

Ziraat Bankası'nın duyurusuna göre, 15 Haziran 2023 tarihine kadar başvuru yapılmazsa listedeki kişilere ait hesaplardaki tüm paraların sıfırlanacağı belirtiliyor. Bankada paralarını unutan ve durumu zaman aşımı süresinden sonra fark eden müşteriler için ise maalesef çok geç olacak. Bahsedilen paralar TMSF'ye devredildikten sonra, hak sahipleri talep etseler bile geri alamayacaklar.

SON TARİH UYARISI

15 Haziran olarak belirtilen duyuru Ziraat Bankası tarafından şu şekilde yapıldı:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir."

2023 yılı içinde zaman aşımına uğrayacak mevduat hesapları ve emanetlerin sorgulamasını yapmak için sizler de Ziraat Bankası'nın internet sitesi üzerinden işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ödemesini almayan vatandaşların ödemelerinin yanacağı belirtiliyor.