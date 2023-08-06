Başvuran şipşak parayı alıyor: PTT'den 3750 TL ve üzerinde ödemeler verilecek

Bu durumun farkında olan PTT, vatandaşların yaşadığı bu zorluğa çözüm olmak adına yeni bir kampanya düzenledi. Hem elektrik hem de doğalgaz faturaları gibi temel ihtiyaçların ödemesinde güçlük çeken vatandaşlar için hazırlanan bu kampanya, finansal rahatlık sağlamayı hedefliyor.

Fatura Destek Yardımı İle Rahat Nefes Alın

PTT'nin başlattığı bu kampanya ile faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara destek veriliyor. Devlet, PTT aracılığıyla yardım elini uzatıyor. Kampanyaya başvuran kişiler, faturalarını daha kolay bir şekilde ödeyebilecekler.

Başvuru ve Onay Süreci

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, PTT şubelerine giderek başvuru yapabilirler. Başvuru onaylandıktan sonra, elektrik ve doğalgaz faturalarının bir kısmını devlet tarafından alabilecekler. Bu sayede vatandaşlar, maddi sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletebilecekler. Ayrıca, online olarak e-devlet sistemi üzerinden de başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. Bu başvuru yöntemiyle de fatura destek yardımından faydalanmak mümkündür.

Başvuru Şartları ve Ödemeler

Kampanyadan faydalanabilmek için bazı şartları sağlamak gerekmektedir. İlde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat edebileceğiniz gibi e-devlet sistemi üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, elektrik ve doğalgaz fatura desteği için PTT şubelerine giderek hesaplarına aktarım sağlayabileceklerdir.