Başkasının KREDİ KARTI ve BANKA KARTI kullananlar dikkat! Ceza Gelecek!

Başkasının KREDİ KARTI ve BANKA KARTI kullananlar dikkat! Ceza Gelecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2024 19:43

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), başkasına ait POS cihazını kullanan mükelleflere yönelik cezalar hakkında önemli bir açıklama yaptı. GİB, başkasının kredi kartıyla ödeme yapmanın özel usulsüzlük cezasına tabi olmadığını belirtti.

Yeni düzenlemeye göre, mükelleflerin mal veya hizmet satışları için kendi mükellefiyetleri adına kayıtlı olmayan ödeme sistemlerini (POS ve benzeri) kullanmaları durumunda, hem tahsilatı yapan mükelleflere hem de cihazları kullandıranlara her işlem için 3 kat özel usulsüzlük cezası kesilecek ve bir takvim yılı içinde toplam ceza 20 milyon lirayı geçemeyecek. Ancak, banka tarafından tahsis edilen POS cihazlarını, bayi veya alt bayi gibi ilişkiler kapsamında aralarındaki sözleşme çerçevesinde başkalarına kullandıran mükelleflerin, gerekli yükümlülükleri yerine getirmeleri şartıyla ceza almadan faaliyetlerine devam edebilecekleri belirtildi.

Ayrıca, mal ve hizmet alımlarında müşteri ile ödeme yapan kart sahibinin farklı kişiler olması durumunda ceza uygulanmayacak. Başkasının kredi kartını kullanmak, bu düzenleme kapsamında ceza gerektirmeyecek. GİB'in açıklaması, kayıt dışı işlemleri engelleme amacı taşıyor ve kamuoyundaki tereddütleri gidermeyi hedefliyor.

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