Başkan Erdoğan açıkladı! Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına okkalı zam yapıldı! Bayram ikramiyesi ise 3000 TL oldu

Bayram ikramiyesi ise 3000 TL oldu. Başkan Erdoğan açıkladı! Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına okkalı zam yapıldı- Son dakika zam haberleriyle birlikte asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili gelişmeler gözleri çevirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklama, Temmuz ayındaki zam oranlarına odaklanan milyonlarca çalışanın dikkatini çekmiştir. Asgari ücret için 2 seçenek ön plana çıkmış, memur ve emekli maaşları için ise yüzde 45'lik bir zam gündemde konuşulmuştur. Ayrıca, Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyelerine de yüzde 50 oranında bir zam yapılması düşünülmektedir.

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı ve asgari ücrete refah payıyla birlikte yüzde 30 zam yapılması seçeneğinin masada olduğu belirtilmektedir. Bazı kulislerde ise 2023 asgari ücretin net 11 bin 58 TL (brüt 13 bin 10 lira) olabileceği ve yüzde 18,30 gibi bir enflasyon farkı verilirse asgari ücretin 10 bin 500 TL'ye çıkabileceği iddia edilmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinenin ilk toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar, maaşlara zam talebinin ciddi olduğunu göstermektedir. Enflasyon oranının yetersiz olduğu düşüncesiyle birlikte refah payının eklenmesi beklenmektedir. Bu taleplerin hükümet tarafından dikkate alınacağı düşünülmektedir.

Emekli maaşları için ise kademeli artış formülü üzerinde durulmaktadır. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildiği zamanda, 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için ise artış yapılmamıştır. Ancak Temmuz ayıyla birlikte kademeli artışın planlandığı bilinmektedir. Memur ve memur emeklileri için ise kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik zam oranı dikkate alınarak benzer bir zam yapılması beklenmektedir. Olası yüzde 45'lik zamla birlikte en düşük memur maaşının 17 bin 180 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının ise 11 bin 456 TL'ye çıkabileceği konuşulmaktadır.

Yapılacak olası yüzde 45'lik zam ile birlikte en düşük memur maaşının 17 bin 180 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının ise 11 bin 456 TL'ye çıkabileceği konuşuluyor. Bu zam oranının memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında önemli bir artış sağlayacağı öngörülüyor.

Öte yandan, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle emeklilerin dikkati bayram ikramiyelerine yönelmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." ifadelerini kullanması, emeklilerin bayram öncesi beklentilerini artırdı.

Bayram ikramiyesi konusunda ise Show Haber tarafından yapılan bir haberde, 2 bin TL olarak bilinen bayram ikramiyesinin yüzde 50 zamla birlikte 3 bin TL olarak ödeneceği iddiaları gündeme gelmiştir. Bu iddialar, kulislere yansıyan spekülasyonlar olarak değerlendirilmekte olup, resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır. Tüm bu gelişmeler, çalışanlar, emekliler ve kamuoyunun maaş zamları ve bayram ikramiyeleri konusundaki beklentilerini artırmış durumdadır. Zam oranları ve ikramiye tutarları konusunda net bir açıklama yapılmadan önce, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarının tamamlanması ve ilgili kararların alınması beklenmektedir.