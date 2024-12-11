Başak Dizer ile Ayça Ayşin Turan bir arada: "Bu iş birliğiyle güzel bir dokunuş yaptık"

Moda dünyasının iki güçlü ismi Başak Dizer ve Ayça Ayşin Turan, Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan ünlü İspanyol markasının özel gecesinde bir araya geldi. Markanın yüzü olan başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan, etkinlikte hem şıklığı hem de zarafetiyle dikkat çekti.

Turan, geceyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Çok keyifli bir çekim süreci geçirdik. Markanın enerjisiyle benim enerjim çok uyuştu. Böyle bir projenin parçası olduğum için mutluyum.”

Başak Dizer ise, Ayça Ayşin Turan ile çalışmanın keyifli olduğunu belirterek, “Ayça ile bir arada olmak ve bu projede birlikte yer almak bizi çok mutlu etti. Moda dünyasına bu iş birliğiyle güzel bir dokunuş yaptık,” dedi.