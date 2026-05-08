Barış Manço'nun Arkadaşı Evinde Ölü Bulundu

Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci'den kötü haber geldi! Kurtalan Ekspres grubunun üyesi Cebeci, Bodrum'daki evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Yakınları Haber Alamayınca Gerçek Ortaya Çıktı

Bodrum'da yaşayan Hüseyin Cebeci'den uzun süre haber alamayan yakınları durumdan endişelenerek sanatçının evine gitti. Eve vardıklarında ise büyük bir şok yaşadılar. Ünlü müzisyen evinin içinde av tüfeğiyle vurulmuş halde hareketsiz şekilde bulundu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucunda Cebeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kesin Ölüm Nedeni Otopsi Sonrası Belli Olacak

Yetkililer, sanatçının ölümünün intihar mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiğini kriminal incelemeler sonucunda netleşeceğini belirtti. Hüseyin Cebeci'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılacak otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sanat Dünyasından Peş Peşe Taziye Mesajları Yayınlandı

Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşarak hafızalarda yer eden Hüseyin Cebeci’nin ani vefatı, sevenlerini ve müzik camiasını derin bir yasa boğdu. Acı haberin duyulmasının ardından sanat dünyasından pek çok taziye mesajı yayınlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı da yayımladığı mesajda “Efsane grup Kurtalan Ekspres’in eski perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.