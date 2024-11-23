Barış Falay ekrana “Kar Çiçekleri” ile dönüyor

Koray Karakteriyle İzleyici Karşısında

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı dizide Barış Falay, güçlü ve sarsıcı bir aile hikâyesinin merkezinde yer alacak. Usta oyuncu, dizide “Koray” karakterine hayat verecek.

Serkan Birinci ve Gül Abus Semerci İmzası

Dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otururken, senaryosu ise tecrübeli yazar Gül Abus Semerci’ye emanet. Titizlikle hazırlıkları süren proje, hem kadrosu hem de hikayesiyle şimdiden dikkat çekiyor.

Falay’dan Yeni Bir Başarı Daha Bekleniyor

Proje seçimi konusunda titizliğiyle bilinen Barış Falay, yeni dizisiyle yine adından söz ettireceğe benziyor. Oyuncunun, karaktere katacağı derinlik ve güçlü performansı şimdiden merakla bekleniyor.

Kar Çiçekleri, yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizi, güçlü hikayesi ve etkileyici kadrosuyla sezonun iddialı yapımları arasında yer almayı hedefliyor.