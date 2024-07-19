Barış Arduç’tan yeni proje: "Rüzgâra Bırak" çekimleri tamamlandı, "Dehşet Bey" gündemde

Barış Arduç'un yeni sezon için planladığı "Patron" dizisinden vazgeçildiği ve yerli John Wick filmi olarak nitelendirilen "Dehşet Bey" projesinin gündemde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Barış Arduç’tan yeni proje:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2024 13:06

Bu yıl 10. yılını kutlayan O3 Medya'nın kurucusu Saner Ayar ile özel bir anlaşma imzalayan Barış Arduç, başrolünü Hande Erçel’le paylaştığı "Rüzgâra Bırak" filminin çekimlerini bugün tamamlıyor. Çekimlerine İstanbul’da başlanan ve ardından Çeşme, Urla ve Karaburun'da devam eden filmin afiş çekimleri yarın yapılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Barış Arduç'un yeni sezon için planladığı "Patron" dizisinden vazgeçildiği ve yerli John Wick filmi olarak nitelendirilen "Dehşet Bey" projesinin gündemde olduğu öğrenildi. Kasım ayında çekimlerine başlanması planlanan "Dehşet Bey" filminin senaryosunu, ülkemizin en iyi yazarlarından Murat Menteş kaleme alırken, yönetmen koltuğunda unutulmaz projelere imza atan Mehmet Ada Öztekin oturacak.

Murat Menteş, bugün sosyal medya hesabından "Dehşet Bey" çizgi romanına ait bir karikatür paylaşarak, filmin hazırlıklarının sürdüğünü duyurdu. Barış Arduç hayranları, bu heyecan verici projeyi sabırsızlıkla bekliyor.

O3 Medya ile yapılan bu özel anlaşma, Barış Arduç’un kariyerinde önemli bir dönüm noktası olurken, "Rüzgâra Bırak" ve "Dehşet Bey" projeleriyle sinema dünyasında ses getirecek gibi görünüyor.

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