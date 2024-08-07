Barış Arduç'tan Hande Erçel'e övgü: "Şahane bir insan"

Geçtiğimiz gün köprü trafiğinde otomobilinde objektiflere yansıyan Barış Arduç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başrollerini Hande Erçel ile paylaştığı filmin çekimlerinin tamamlandığını söyleyen oyuncu, "Çekimlerimiz bitti. Hatta çok çabuk bitti. İçimize sinen bir proje oldu. Hande, şahane bir insan. 25 gün kadar beraber çalıştık, keşke daha da uzun olsaydı. Müthiş uyumlu bir hanımefendi," dedi.

Arduç, geçtiğimiz günlerde eşi Gupse Özay'ın doğum gününü İzmir'de kutladığını belirtti. "Onlar evdeler, şimdi beni bekliyorlar. Onlara doğru gidiyorum," diyen oyuncu, trafiğin açılmasının ardından oradan ayrıldı.

Barış Arduç'un Hande Erçel'e yönelik bu övgü dolu sözleri, hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı. İkilinin birlikte yer aldığı projenin detayları merakla bekleniyor.