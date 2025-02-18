Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün, “Dehşet Bey” Filmi İçin Bir Araya Geliyor!

O3 Medya, merakla beklenen yeni projesi Dehşet Bey için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Murat Menteş’in fenomen çizgi roman karakteri “Dehşet Bey”in maceralarını beyazperdeye taşıyacak olan bu iddialı yapım, sinema dünyasında şimdiden heyecan yarattı.

Son dönemde Rüzgara Bırak filmiyle hem Netflix’te hem de dünya sinemalarında dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Barış Arduç, filmde entelektüel ve kibar bir eski polis olan “Dehşet Bey” karakterine hayat verecek. Filmin yönetmen koltuğunda ise usta isim Mehmet Ada Öztekin oturacak.

Filmin güçlü kadın oyuncusu da belli oldu. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla sadece Türkiye’de değil dünya çapında hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün, Dehşet Bey filmine dahil oldu. Büyüküstün’ün filmde nasıl bir karaktere hayat vereceği şimdilik gizemini korurken, Arduç ve Büyüküstün’ün bu projedeki uyumu büyük bir merak konusu.

O3 Medya’nın sinema dünyasına yeni bir soluk getirecek Dehşet Bey filmi, 2025 yılının en çok konuşulacak yapımları arasında yer alacağa benziyor.