Barış Arduç eşi Gupse Özay’la hayalini açıkladı!

Barış Arduç eşi Gupse Özay’la hayalini açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2024 12:28

Ünlü oyuncu Barış Arduç, geçtiğimiz aylarda eşi Gupse Özay ile birlikte bir projede yer almak istediğini dile getirmişti. Arduç, bu hayalini yeniden gündeme getirerek, "Aynı evde olduğumuz için bu konuyu sık sık konuşuyoruz. Karım ile böyle bir hayalimiz her zaman vardı ve hala var," diyerek, çift olarak aynı projede yer alma isteğini bir kez daha vurguladı.

Başarılı oyuncu, yüzü olduğu marka için objektif karşısına geçerken, özel hayatına dair soruları da yanıtladı. "Evdeki en büyük kıyafet dolabı kime aittir?" sorusuna Arduç, esprili bir şekilde yanıt vererek, "O kadar iddialı bir gardırobum yok ama güzel seçimler yaparım diyebilirim. Gupse ile neredeyse aynı durumdayız, giyim konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Zaten her karı koca bunu yapar," diyerek samimi bir açıklamada bulundu.

Barış Arduç ve Gupse Özay'ın ortak projede yer alma düşüncesi hayranları tarafından merakla bekleniyor.

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