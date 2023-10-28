Barcelona Real Madrid maçı canlı izle şifresiz S Sport Plus canlı maç izle link

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Barcelona Real Madrid canlı izle

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spanya La Liga'nın 11. haftasında futbolseverlerin gözü kulağı tek bir karşılaşmada: El Clasico. Real Madrid, ligde 25 puanla lider konumda bulunurken, Barcelona'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bu dev mücadelede kozlarını paylaşacaklar. Maç, Türkiye saatiyle 17:15'te başlayacak ve İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano tarafından yönetilecek.

Heyecanla Beklenen Mücadele

Barcelona ve Real Madrid, İspanya La Liga'da bir kez daha karşılaşıyor. Saat 17:15'te start alacak olan bu dev maç, tüm futbolseverlerin dikkatini çekecek. El Clasico'yu canlı izlemek isteyenler için maçın canlı izleme linki haberimizde yer alıyor.

Barcelona'nın Hedefi: Liderlik

10 hafta sonunda topladığı 24 puanla lider Real Madrid'in sadece bir puan gerisinde bulunan Barcelona, ligin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de etkileyici performanslar sergiliyor. Teknik direktör Xavi Hernandez yönetimindeki ekip, genç yıldız adaylarıyla birlikte modern ve etkili bir futbol ortaya koyuyor. Bu zorlu maçta, Barcelona'nın en büyük hedefi rakibini kontrol altına alarak üç puanı hanesine yazdırmak olacak.

Real Madrid ve Ancelotti'nin Stratejisi

Real Madrid, bu sezon özellikle 19 yaşındaki İngiliz yetenek Jude Bellingham sayesinde etkileyici bir performans sergiledi. Ancak, Jude'nun bu performansını ne kadar sürdürebileceği merak konusu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona karşısında orta sahada hakimiyeti ele almayı hedefliyor.

El Clasico'da Gol Yağmuru Bekleniyor

Bu dev maçta, her iki takımın da gol yollarında etkili olması bekleniyor. Her iki tarafın da kuvvetli hücum hattına sahip olması, bol gol atışlı bir maçın bizi beklediğine işaret ediyor.

Arda Güler Durumu

El Clasico öncesi Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri Arda Güler'in durumu. Ancak son bilgilere göre Arda Güler, Real Madrid'in bu kritik maç kadrosunda yer almıyor. Bu nedenle, El Clasico'da sahada olmayacak.