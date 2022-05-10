‘Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı”nda büyük kayıp!

Esir alınan Hüma, Esma, Isabel ve Meryem’i kurtarmak için gizlice Cicel’e sızan Hızır, Piri ve İlyas, Don Diego’nun baskınıyla yakalanmışlardı. Don Diego’nun bu baskınını bozan ise Selim Tumi’nin Don Diego’ya göndermek üzere yola çıkardığı Müslüman köleleri kurtarıp onların kafeslerine saklanarak Cicel’e girmeyi başaran Oruç, Murad ve leventler olmuştu.Aralarında başlayan saldırıda Hüma, Isabel, Meryem ve Esma kurtulabilecek midir? Pedro, aşık olduğu Meryem’i elinden kaçırmamak için ne yapacaktır? Meryem’i kurtarmak için öne atılan kişi kim olacaktır? Oruç ve Hızır nasıl bir kayıp yaşayacaktır? Kölelerinin Oruç tarafından kaçırıldığını duyan Selim Tumi intikamını nasıl alacaktır? Oruç ve Hızır’ın Don Diego’ya ödeteceği bedel ne olacaktır?