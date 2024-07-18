Bankkart Kullanıcılarına Tatilsepeti’nde Büyük Fırsat: 7.500 TL Bankkart Lira Kazanma Şansı!

Bankkart Kullanıcılarına Tatilsepeti’nde Büyük Fırsat: 7.500 TL Bankkart Lira Kazanma Şansı!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 18-07-2024 10:27

Bankkart kullanıcıları için müjdeli haber! Ziraat Bankası, Tatilsepeti’nde geçerli yeni bir kampanya duyurdu. Bu özel kampanya, 10-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ve Bankkart kullanıcıları, yapacakları alışverişlere göre Bankkart Lira kazanacaklar. Tatil planlarınızı yaparken bu fırsattan yararlanarak ekstra avantajlar elde edebilirsiniz.

Kampanya Detayları: 7.500 TL Hediye Ediliyor

Bankkart kullanıcıları, Tatilsepeti’nden yapacakları alışverişlerde belirli tutar aralıklarında Bankkart Lira kazanma şansına sahip olacaklar. Kampanya kapsamında, aşağıdaki tutarlarda alışveriş yapan kullanıcılar, Bankkart Lira kazanacaklar:

  • 35.000 TL – 49.999 TL arası alışverişlerde 2.500 TL Bankkart Lira
  • 50.000 TL – 99.999 TL arası alışverişlerde 5.000 TL Bankkart Lira
  • 100.000 TL ve üzeri alışverişlerde 7.500 TL Bankkart Lira

Kampanyaya Katılım Nasıl Sağlanır?

Kampanyaya katılmak oldukça kolay. Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya "TATİLSEPETİ" yazıp 4757’ye SMS göndererek kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanyadan yararlanabilmek için asıl kart sahibinin kampanyaya katılması gerektiğini unutmayın.

Bankkart Lira Kazanma ve Kullanma Şartları

Bankkart Lira kazanabilmek için alışverişlerin Bankkart POS cihazları üzerinden yapılması gerekmektedir. Kazanılan Bankkart Liralar, 15 Ağustos 2024 tarihinde hesaplara yüklenecek ve 15 Eylül 2024 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bu tarihten sonra kullanılmayan Bankkart Liralar geri alınacaktır.

Kampanya Ayrıntıları

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada kampanyanın ayrıntıları şu şekilde belirtilmiştir:

  • Bankkart’ınız ile yaptığınız alışverişlerinizi hesap kesim tarihine kadar kazandığınız Bankkart Liralar ile ödeyebilirsiniz.
  • Kazanılan Bankkart Liralar, Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde de kullanılabilir.
  • Kazanılan Bankkart Liralar, Bankkart Prestij ve Bankkart Prestij Plus kredi kartları için sunulan Katlanan Bankkart Lira özelliği kapsamında kullanılamaz.
  • Ek kartlar ile yapılan harcamalar, asıl kart sahibinin harcamalarına dahil edilecektir.
  • Kampanyaya, bireysel kartlar ile yapılan harcamalar dahil edilecektir. Bankkart Başak, Bankkart Business, Ücretsiz Bankkart ve Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.
  • Kampanyadan yararlanılan işlemin kampanya sonrasında iptal/iade edilmesi durumunda verilen Bankkart Liralar geri alınacaktır. Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetine borç yansıtılacaktır.
  • Kampanya, Varınca para uygulamasında geçerli değildir.
  • Kampanya tarihleri arasında ön ödemeli rezervasyonlar, ön ödeme tutarı kampanya koşullarını sağladığı takdirde kampanyaya dahildir.
  • Kampanya, yurt içi tesisler ve Kıbrıs satışlarında geçerli olacaktır.
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